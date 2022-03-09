BYSD Başkanı Büyükhelvacıgil: “Ayçiçek yağı taşıyan gemilerin sorunlarının çözülmesinden iftihar duyuyoruz”

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeler nedeniyle Karadeniz kıyılarındaki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili sorunun büyük gayretler ve girişimleri ile çözüldüğünü belirterek, “İftiharla söylemek isteriz ki; sadece Türkiye'ye gelecek siparişleri taşıyan gemilere izin verilmiş ve gemilerimiz de ülkemize doğru yola çıkmıştır” dedi.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Karadeniz kıyılarındaki limanlarda bekletilen ayçiçek yağı yüklü gemilerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Büyükhelvacıgil, açıklamasında şunları kaydetti:

“Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle Karadeniz kıyılarındaki limanlarda bekletilen gemilerle ilgili sorunumuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleri ve girişimleri ile çözülmüştür. İftiharla söylemek isteriz ki; sadece Türkiye'ye gelecek siparişleri taşıyan gemilere izin verilmiş ve gemilerimiz de ülkemize doğru yola çıkmıştır. Bu vesileyle, sorunun çözümü için çaba harcayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza ve tüm çalışanlarına en derin şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ederiz.”