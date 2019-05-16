Çad'da Engellilere TİKA Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından gerçekleştirilen proje ile Çad'da 50 engelliye sabun yapımı eğitimi verildi.

Eğitim, başkent Encemine'ye 500 km uzaklıkta Müslüman ve Hıristiyanların yaşadığı Moundu bölgesinde gerçekleştirildi. 6 farklı kantondan toplanan 50 engelli TİKA tarafından gerçekleştirilen organizasyonla sabun yapımı eğitimi aldı.

10 gün süren eğitimin sonunda her katılımcıya evlerinde sabun üretimi yapabilmeleri için sabun yapımında kullanılan gerekli malzeme ve ekipman hediye edildi.

Engelliler, sağlanan bu eğitim sayesinde kendilerine gelir getirecek bir iş imkânına sahip oldu.

En az gelişmiş ülkeler arasında yer alan Çad'da halkın büyük bir bölümü yoksulluk içinde yaşıyor. Özellikle engellilerin bu yoksulluktan daha fazla etkilendiği ülkede, TİKA tarafından gerçekleştirilen söz konusu proje ile 50 engelli evlerinde sabun üreterek elde edecekleri gelirle asgari ihtiyaçlarını karşılama imkânına sahip olacak.