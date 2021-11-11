Çağdaş İtalyan Filmleri haftası başlıyor

Ankara Çankaya Belediyesi ve İtalya Büyükelçiliği'nin ortaklaşa düzenlediği 12. Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası 12 Kasım'da başlıyor. 16 Kasım'a kadar sürecek festivalde sanatseverler İtalyan sinemasının öne çıkan 6 yapıtını ister salonda isterse internetten çevrimiçi olarak evlerinden izleyebilecek.

Çankaya Belediyesi ve İtalya Büyükelçiliği'nin ortaklaşa düzenlediği 12. Çağdaş İtalyan Filmleri Haftası 12 Kasım'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (DTÇSM) başlıyor. 16 Kasım'a kadar sürecek festivalde sanatseverler İtalyan sinemasının öne çıkan 6 yapıtını izleyecek. İlk yılından bugüne Ankaralı sinemaseverlerin büyük ilgi ve beğenisini toplayan sinema haftası, geçtiğimiz yıl pandemi koşulları nedeniyle başlattığı hem salonda hem de çevrimiçi gösterimlerle daha geniş bir kitleye ulaşmıştı. Bu yıl da gösterimler hem salonda hem de çevrimiçi olarak gerçekleşecek ve katılım ücretsiz olacak.

Filmlerin salon gösterimleri, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak ve katılımcı sayısı 216 kişi ile sınırlı olacak. Online gösterimler için ise izleme link, İtalyan Büyükelçiliği'nin web sayfasında yayınlanacak. Çağdaş İtalyan sinemasından son dönemdeki en dikkat çeken yapımların izlenebileceği haftada salon gösterimlerinde filmler Türkçe ve İngilizce altyazılı, online gösterimlerde ise Türkçe altyazılı olarak gösterilecek.