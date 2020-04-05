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Çağrı merkezi değil çare merkezi

Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan Mamaklıların istek ve taleplerini çözüme kavuşturmaya devam ediyor.


Virüsün Türkiye'de görüldüğü günden bu güne kadar 7 bin 191 çağrı alan merkez, gelen 3 bin 102 istek ve mailin 2 bin 9'unu telefonda çözüme kavuştururken, bin 92'sini de işleme aldı. Virüsün baş gösterdiği bu zamana kadar geçen sürede telefonda çözüme ulaştırdığı talep ve isteklerde yüzde 75'lik bir başarı yakalayan Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi, toplamda yüzde 65'in üzerinde bir performans gösterdi.


Korona virüsü nedeniyle tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu güne kadar gerek 65 yaş üstüne gerekse ihtiyaç sahipleri ailelerimize hijyen ve destek paketleri gönderdik. Bunun yanı sıra evlerinde kalıp istek ve taleplerini çözüm merkezimize ileten vatandaşlarımızın, sorunlarını en kısa sürede çözüme ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz" dedi.

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