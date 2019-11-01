İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çakar yasağı başladı, Ankara'da sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘çakar lambalı’ araçlara dair yapılan düzenleme 1 Kasım 2019 itibariyle resmen başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘çakar lambalı' araçlara dair yapılan düzenleme 1 Kasım 2019 itibariyle resmen başladı. Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sıkı denetimler yapıldı yasağa uymayan sürücülere ceza kesildi.


Çakar lambalara ilişkin yapılan yeni düzenleme ile trafikte yeni dönem 1 Kasım 2019 itibariyle başladı. Kamu ve yerel yönetimlerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması, artık yasak. Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sıkı denetimler yapıldı yasağa uymayan sürücülere 2 bin 4 TL para cezası kesildi.


Kimler kullanabiliyor


Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen 'devletin en üst protokolü'nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlarda ışıklı uyarı sistemleri yani çakarlar kullanılabiliyor. Bunun dışında hiçbir araçta çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.