Çalıntı kredi kartı çetesine dev operasyon: 1,2 milyar liralık para akışı tespit edildi

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 4 binden fazla banka hesabını inceleyerek, 1,2 milyar liralık para akışı tespit etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü “kredi kart bilgilerinin müştekinin bilgisi ve rızası dışında bazı şahıslarca ele geçirildiği, bu kartlar ile TikTok isimli sosyal medya platformunda Jeton (Platformda kullanılan sanal para) satın alındığı ve aynı platformda yayın yapan yayıncılara gönderilerek haksız kazanç sağlandığı” ihbarı üzerine harekete geçti.

1,2 milyar lira para akışı olduğu tespit edildi

Operasyon çerçevesinde Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde yer alan 'Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması' suçu ile 6415 sayılı Kanun'da yer alan 'Terörizmin Finansmanı' suçunun işlenmesini kolaylaştırıcı ve gizleyici bir süreç yürütüldüğü değerlendirildi. Bu çerçevede 30 şüpheliye ait 37 GSM hattına CMK 135 tedbiri uygulanarak, “Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması”, “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarından 4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi ve aralarında 1,2 milyar lira para akışı olduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli 37 ilde 215 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda ise 120 şüpheli yakalanırken, operasyon çerçevesinde 32 daire, 9 arsa, 6 iş yeri ve 1 villa, 38 otomobil, 14 şirkete ait ortaklık payları, bin 700 banka hesabı ve kripto varlık hesapları, 82 bin Türk Lirası, 17 bin 300 Dolar ve 6 bin 650 Euro, 2 ruhsatsız silah, 1 kuru sıkı silah ve 93 fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.