Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 1 Mayıs mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs mesajında "2053 ve 2071 vizyonumuzu el ele, omuz omuza inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Mesajına tüm işçilerin 1 Mayıs'ını kutlayarak başlayan Bakan Bilgin şunları kaydetti:

"Her daim emeğiyle ekmeğini kazanan işçilerimiz ve tüm emekçilerimiz için sorumluluk alarak onların bugününü ve yarınını kucaklayıcı kanunlar ile çalışanlarımızın hak ettikleri yaşam standartlarına ulaştıran düzenlemelerle yanlarında olmaya devam edeceğiz. Biz; işçi ve emekçi kardeşlerimizle hep birlikte daha güçlü Türkiye diyerek 2023 hedeflerimizi gerçekleştirirken 2053 ve 2071 vizyonumuzu el ele, omuz omuza inşa edeceğiz. Dayanışmanın, iyiliğin, birlik ve beraberliğin birleştiği emeğin ve emekçinin günü olan bu günde başta ülkemiz çalışanlarının olmak üzere, dünyada emeğini katık eden tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yeniden kutluyorum. Tüm işçilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."