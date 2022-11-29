Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmalarına ilişkin açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin memur kadrolarına atanmasına ilişkin detaylı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilme imkanı sağlanacak. Ayrıca kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş çerçevesi dışında kalacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesindeki (4/C'den 4/B'ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi, ayrıca sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi, kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi, kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması, 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi ve mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

“Kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır”

“Bu çerçevede, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkan sağlanmaktadır" denilen açıklamada, "Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş çerçevesi dışında kalacaktır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yeni istihdam edilecek sözleşmeli personelin 657 sayılı kanunun 4/B maddesinin sözleşmeli istihdamının temel dayanağı haline getirilerek mevzuat karmaşasının giderilmesi ve kamuya giren sözleşmeli personelin 3 yıl sözleşmeli olarak görev yaptıktan sonra memur kadrolarına atanması, atandıktan sonra da 1 yıl süreyle kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılamayacağının öngörüldüğü bildirildi.