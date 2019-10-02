İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çam kahvesinden sonra çam kolonyası üretti

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bir firma, çam kahvesinin ardından çam kolonyası üretimine başladı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir firma, çam kahvesinin ardından çam kolonyası üretimine başladı.


Kozalak Garden markası ile Kızılcahamam'da hizmete devam eden işletmeci Nuray Arslan, Şehit Mehmet Erdem Caddesi muhtarlık binası karşısına açtığı fabrika satış mağazasını tanıttı. Arslan yaptığı açıklamada, “Kahve sektöründeki başarılı geçen 6 yılın ardından ve 2 senedir sabunlarla sağlanan güçlü ivme bizleri hizmet etme konusunda yeni bir iş koluna girmemizi teşvik etti. Gecen yıl çam kahve paketlerimizde tek kalem üründe yüz binlerce ürünle bizim yanımızda olan bütün paydaşlarımıza ve iş ortaklarımıza sizin vesilenizle çok teşekkür ediyoruz. Şimdi aynı heves ve heyecanla elde ettiğimiz bilgi ve tecrübeyle kolonya sektörüne çok güçlü bir şekilde giriş yaptık. Bu işin vesile olmasında güzel ilçemiz Kızılcahamam çam ve Çamlıdere çam kolonyalarının ürünlerini hazırladık. Bu işin gerçekleşmesinde kıymetli başkanlarımız Hazım Caner Can ve Süleyman Acar Bey'e şahsım ve markam adına çok teşekkür ediyorum. Güzel ilçelerimizin tanıtımında artık kahve ve sabunlarımızla kolonyalarımız da yerini alacak. Her zaman tekrar edip söylediğimiz gibi şehrimizin üreten gücü olacağız ve daha büyük kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.