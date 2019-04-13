Çam Otel ‘'Yılın Termal Oteli" ödülü aldı

Ankara’nın Kızılcahamam İlçesinin önemli turizm tesisi Çam Termal Spa & Convention Center, ödüllerine ödül eklemeye devam ediyor.
Ankara'nın Kızılcahamam İlçesinin önemli turizm tesisi Çam Termal Spa & Convention Center, ödüllerine ödül eklemeye devam ediyor.
Anadolu, Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER), Ankara turizminin EN'lerini ödüllendirdi. Holiday Inn Çukurambar Hotel'de gerçekleştirilen ödül töreninde , Çam Otel Yılın Termal Oteli ödülünü alarak, her yıl yükselen ivmesini sürdürdü.
Ödülü Çam Otel'i temsilen Çam Otel Genel Koordinatörü Kaan Subaşı aldı.