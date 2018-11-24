Cami açılışında Başkan Tuna'ya yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.
Dr. Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Büyükelçi Hasan Doğan ile birlikte Kızılcahamam Yukarıçanlı Mahallesi'nde yeni yaptırılan caminin açılışına katıldı.
Cami açılışına Başkan Tuna ve Doğan'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney ve AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar katıldı.
Mevlidin okunduğu cami açılışında vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Dr. Mustafa Tuna'ya yoğun ilgi gösterdi.
Başkan Tuna, açılıştan sonra da Köy Konağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.