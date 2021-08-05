Yaz tatilinde çocukların Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrenmek için gittikleri Yaz Kur'an Kurslarına devamlılıklarını sağlamak ve aynı zamanda spor yaparak yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla Akyurt Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği “Camiden Sahaya 8” futbol turnuvası başladı.

Akyurt'ta bulunan 23 camiden 387 öğrenciyle yapılan törene Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcıları Hüseyin Demirel, Cemalettin Sarp, Akyurt Belediyespor Başkanı Resul Can, Akyurt Müftüsü Adem Yıldız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Yurtoğlu ve davetliler katıldı.

Akyurt Müftüsü Adem Yıldız törende yaptığı konuşmada “Sizlerin heyecanını gönülden hissediyorum. Camilerimizdeki Kur'an kurslarımıza devam ediyorsunuz, Belediye Başkanlığımızın himayesinde nadide bir futbol turnuvası düzenleniyor. İnşallah birbirinize zarar vermeden, Besmele ile çıktığımız bu yolda kupayı kazanan camimize götüreceğiz. Neticede birlik kazanacak, arkadaşlık kazanacak, dostluk kazanacak. Millete sadakat, ümmet bilinci ve mukaddesatımızı yüceltmek kazanacak. Bu turnuva milli ve manevi değerlerimizi inşa etmede önemli bir basamaktır” ifadelerini kullandı.

Akyurt Şehir Stadındaki törende 23 camiden 387 öğrencinin turnuvada forma giyeceğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise konuşmasında “Araya pandemi de girdiği için gençlerin coşkusu bu yıl katlandı. Sanırım bu sene müsabakalar oldukça çekişmeli geçecek. Müftümüzün de söylediği gibi camiyi hayatımızın merkezine almak ana fikrimiz. Bunun yanında da sportif faaliyetlerden, kültürel etkinliklerden geri kalmadan, çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Bu sene içinde bilgi yarışmaları, kültürel etkinlikler ve kitapların okunduğu programı kurumlarımız bir araya gelerek organize ediyor. Bizim beklentimiz kupayı kimin kazandığı değil, bu etkinliklere aktif olarak katılımınızı sağlamaktır. Kupayı bir takım alacak ancak hepiniz kazanacaksınız. Arkadaşlıklar gelişecek. Hepinize başarılar diliyor, kupa töreninde görüşmek üzere diyorum.” ifadelerini kullandı.

Santra vuruşunu Başkan Ayık yaptı

Konuşmaların ardından forma dağıtımı ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi. Santra noktasına gelen Akyurt belediye Başkanı Hilal Ayık turnuvanın ilk düdüğü ile birlikte başlama vuruşunu yaptı. Yaklaşık 15 gün sürecek turnuvanın sonunda kupa töreni düzenlenecek. Cami imamları da bu turnuva ile birlikte yeşil sahalarda teknik direktörlük tecrübesi yaşayacak.

Akyurt'ta 2013 yılında başlayan ve her yıl düzenlenen turnuvaya geçtiğimiz yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle ara verilmişti. Türkiye'de ilk ve en büyük turnuva olma özelliğini koruyan Camiden Sahaya, 1 yıllık aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.