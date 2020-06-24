Camiler açıldı, vatandaşlar Ankara Hacı Bayram Camisinde sabah namazı kıldı

Camilerin açılmasının ardından vatandaşlar Ankara Hacı Bayram Camisinde sabah namazı kıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgınını önlemeye yönelik alınan tedbirler kapsamında kapatılan camiler yeniden ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından açıklanan camilerin açılması kararının ardından vatandaşlar ibadet için camilere koştu. Yaklaşık 100 gündür camilerde ibadet edemeyen vatandaşlar sabah namazını kılmak için Ankara Hacı Bayram Veli Camisine geldi. Burada namazlarını kılan insanlar daha sonra Hacı Bayram Veli türbesinde dua etti.

Korona virüs tedbirleri altında namaz

Camiye gelen vatandaşlar, girişte bulunan dezenfektanları kullandıktan sonra maskeleri takılı olarak kişisel seccadeleri ile birlikte camiye girebildi. Cami içerisinde şeritler belirlenen yerlere seccadelerini seren vatandaşlar, sosyal mesafeyi koruyarak namaz kıldı.

Cami imamı da, namazdan önce vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve ibadet sırasında maskelerinin takılı olması konusunda uyardı.

Camiye maskesiz gelen bir kişi camiye alınmazken yine camiye seccadesiz gelen bir vatandaşa da cami imamı seccade verdi.

Namazdan sonra camiden çıkan cemaat, uzun süredir camide ibadet etmeyi özlediklerini ve camilerin açılmasından çok mutlu olduklarını dile getirdi. Cemaatten bir kişi ise camiye gelen kişi sayısının az olmasını eleştirerek vatandaşları camilere namaz kılmaya çağırdı.