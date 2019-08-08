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Camiler bayram namazına hazırlanıyor

İlçedeki ibadethanelerde yıl boyunca rutin temizlik çalışmaları yürüten Çankaya Belediyesi, yaz ayları nedeniyle hız verdiği çalışmalarına bayram temizliğini de ekledi.

Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı ortamlarda ibadet edebilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, her gün farklı ibadethaneler baştan aşağı temizleniyor. Belediye ekiplerinin sabah erken saatlerde başladığı ve akşam saatlerine kadar süren temizlik çalışmalarıyla Çankaya'da günde 3 ya da 4 cami temizleniyor.


Kurban Bayramı için aylar öncesinden hazırlık yaparak Mühye'de Kurban Satış ve Kesim yerini alıcı ve satıcıların ihtiyaçlarına yönelik hazırlayan ve tam kapasite hizmet veren Çankaya Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri camileri de bayram sabahına hazırlıyor. Özellikle bayram namazında yoğunluk yaşanan camilerde dezenfekte çalışmalarına özen gösteren belediye ekipleri, camileri baştan sona temizliyor.

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