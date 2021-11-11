Camiler cuma namazı için pırıl pırıl

Kahramankazan'daki cami ve mescitleri düzenli olarak temizleyerek, dezenfekte eden ekipler, bu çalışmalarını her cuma namazı öncesinde de sürdürüyor. Cami ve mescitleri temizleyen ekipler, vatandaşların daha temiz ve ferah şekilde namazlarını kılmaları için duvarlar, halılar, kapı ve pencereler ile camların temizliğini en ince ayrıntısına kadar yapıyor. Ekipler ayrıca, camileri dezenfekte de ediyor. Ekipler bu kapsamda ilçedeki 72 cami ve mescidin temizliğini tamamlayarak buraları cuma namazı öncesinde cemaat için hazır hale getiriyor.

Temiz ve ferah ortam

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ekiplerin rutin şekilde camilerde ve mescitlerde temizlik ve dezenfekte çalışması yürüttüğünü belirterek, “Vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdiği cuma namazlarını daha temiz, steril ve ferah bir ortamda kılmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Cami ve mescitlerimizi pırıl pırıl yapan ekiplerimiz, yoğun bir çalışma yaparak cuma namazları öncesinde camilerimizi cemaatimiz için hazır hale getiriyor” diye konuştu.