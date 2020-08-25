İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Camiler köşe bucak temizleniyor

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçedeki tüm camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor.


Camiler belirlenen program dahilinde belediye ekipleri tarafından mihraptan minbere camlardan duvarlara olmak üzere köşe bucak temizleniyor.


Yapılan temizlik çalışmalarıyla camiler daha da güzelleşiyor. Cemaat ferah ve nezih bir ortamda ibadetlerini yapıyor.


Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "'Temizlik imandandır' anlayışıyla halkımızın daha temiz daha ferah bir şekilde ibadetlerini yapmaları adına temizlik çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.