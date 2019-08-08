Camilerde bayram temizliği

Altındağ Belediyesine bağlı 15 kişiden oluşan temizlik ekibi, Kurban Bayramı öncesinde Altındağ'da bulunan camileri temizliyor. Günde 4 caminin halılarını ıslak ve kuru temizleme yöntemiyle tozdan ve kirden arındıran ekipler, camileri pırıl pırıl yapıyor. Vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini gerçekleştirmesi için köşe bucak her noktayı temizleyen ekipler, cami girişini ve camlarını da siliyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Camilerimizin temiz ve bakımlı olmasını önemsiyoruz. Birçok camimizin çevre düzenlemesini ve onarımlarını gerçekleştirdik. Düzenli olarak ilçe genelinde camilerimizin halılarını yıkayarak köşe bucak temizliyoruz. Kurban Bayramı öncesi camilerimizdeki temizlik çalışmalarımızı iki katına çıkardık” ifadelerini kullandı.