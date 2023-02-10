Camilerde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler konulu hutbe okundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde, “Gün, milletçe kenetlenme günüdür” konulu hutbe irad etti, ardından Cuma namazını kıldırdı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerde vefat eden ve yaralananlar için tüm camilerde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen yıkıcı depremler için Cuma hutbesinde birlik ve beraberlik mesajı vererek. “Mümin kardeşlerim gün, kenetlenme günüdür. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür” dedi.

"Ateş sadece düştüğü yeri değil hepimizin yüreğini yaktı"

Erbaş, hutbede, çok büyük depremlerle sarsıldığını, ateşin sadece düştüğü yeri değil herkesin yüreğini yaktığını, dua ve umutla enkaz başlarında beklendiğini ve hep birlikte seferber olunduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'in(sallallahu aleyhi vesellem), Müslümanların birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tek vücut olduğunu buyurduğuna işaret eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan büyük depremlerle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil hepimizin yüreğini yaktı. Dillerimizde dua, içimizde umutla enkazların başında bekledik. Canlarımızı kurtarmak, birbirimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk ve şu anda da seferberlik halindeyiz. O halde mümin kardeşlerim, gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün kenetlenme günüdür. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün, dua ve niyazla, tövbe ve istiğfarla Cenab-ı Hakk'a sığınma, O'nun engin rahmetini ve yardımını isteme günüdür. Öyleyse geçmişte olduğu gibi bugün de imanımızın gereği olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik şuuruyla hareket edelim. Birbirimizin umudu, birbirimizin yaşama sevinci olalım. Depremden etkilenen her bir kardeşimizin yüreğine dokunalım, gözyaşlarını silelim. Hüzünlerimizi paylaşarak azaltalım. Maddi ve manevi bütün imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olalım. Yüreklerimiz soğuk kış gecelerinde kardeşlerimizin ısınacakları bir soba, başlarını sokabilecekleri bir yuva mesabesinde olsun. Böylesi zamanlarda sağduyumuzu ve sükunetimizi daha bir özenle muhafaza edelim. Birlik ve kardeşliğimize zarar verebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak duralım.”

Deprem mağdurları için yardım çağrısı

Erbaş, tüm depremzedelere ve ailelerine, geçmişten bugüne afetlerde vefat edenlere Cenabı Hakk'tan rahmet, yakınlarına ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileyen Erbaş "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için pek çok yardım kampanyasının başlamış olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak da bu kampanyalara destek olabilmek amacıyla bugün Cuma namazının çıkışında ülkemiz genelinde sevgi, muhabbet ve kardeşlik yüklü yardımlarınıza aracılık ederek depremden etkilenen kardeşlerimize ulaştırmak istiyoruz. Cenab-ı Hak, şimdiden yapacağınız bütün yardımları yüce dergahında kabul buyursun" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da namaza katıldı.

Depremlerden etkilenen 10 il haricindeki camilerde, cuma namazı sonrası depremzedeler için yardım toplandı.