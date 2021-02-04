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Camilere onarım desteği

Çankaya Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu yararına çalışan sivil toplum kuruluşlarına bakım onarım desteği vermeye devam ediyor.


Çankaya Belediyesi, talepler doğrultusunda kamu kurumlarının bakım onarım ve tadilat çalışmalarına destek veriyor. Pandemi dolayısıyla hijyen çalışmalarına ağırlık veren belediye ekipleri, talep gelen ibadethanelerde tente, bahçe düzenleme, bakım onarım gibi işleri de bir bir tamamlıyor. Çankaya Belediyesi ekipleri son olarak Çukarambar Mahallesi'nde yer alan Sebahattin Yıldız Camii'nin tente ve bakım çalışmalarını tamamladı.


Kamuya açık alanlarda ayrımsız hizmet vermenin önemine vurgu yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Pandemi sürecinin başlamasıyla kamusal alanda temizlik ve hijyen çalışmalarını daha artırdık. Ancak, bakım onarım, tadilat gibi işlemlere de devam ettik. Hijyen çalışmalarına aralıksız devam ettiğimiz ibadethanelerimizde tente yapımı ve bakım onarım çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

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