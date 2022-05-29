Çamlıca Kulesi'ni bir yılda 563 bin kişi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un simgelerinden Çamlıca Kulesi'nin bir yılda 563 bin kişiyi ağırladığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada son 20 yılda ulaştırma ve iletişimde önemli projeleri bir bir hayata geçirdiklerini, bu projelerden birinin de Çamlıca Kulesi olduğunu belirterek, kulenin 29 Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını anımsattı. İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan Çamlıca Kulesi'nin cazibe merkezi haline geldiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, “Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre. Bu özelliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi konumunda bulunuyor” dedi.

Görüntü kirliliği ortadan kalktı, enerji tasarrufu sağlandı

7'den 70'e herkesin Çamlıca Kulesi'ni ziyaret ettiğini aktaran Karaismailoğlu, bir yılda toplam 563 bin kişinin ağırlandığını açıkladı. Karaismailoğlu, İstanbul'un gözde turistik mekanlarından biri haline gelen Çamlıca Kulesi'ni Ramazan Bayramı boyunca 19 bin 176 kişinin ziyaret ettiğini, 4 Mayıs'ta da 7 bin 821 kişi ile günlük ziyaretçi rekorunun kırıldığını vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, “Çamlıca Kulesi, hediyelik eşya mağazaları, kafeteryası, İstanbul manzarasına hakim seyir terasları ile şehrin ekonomisine ve turizmine katkı sağlıyor. Ayrıca Çamlıca Kulesi'nde başlayan yayıncılık faaliyetlerinde dünyada ilk defa 100 radyo yayını aynı noktadan, birbirinin güçlerini kesmeden ve frekansları birbirine karışmadan gerçekleştirildi. Bu başarısı ile dünyada radyoculuk alanında takip edilen bir merkez haline gelen Çamlıca Kulesi'nin ülkemize kattığı değer yayıncılık alanıyla sınırlı kalmadı. Elektromanyetik kirlenmeye ve görüntü kirliliğine neden olan eski 33 anten kaldırıldı ve onların yerine, ülkemize simgesel bir yapı kazandırıldı. Çamlıca Kulesi'ndeki yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde sağlanan enerji tasarrufu da maksimum seviyede. Siluetine katkı sağladığımız İstanbul'un turizmine de katkı sunuyoruz” dedi.