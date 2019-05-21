Can dostlara sıcak yuva

Merkez, dört ay içerisinde 26 bin 699 hayvana da tedaviye yönelik işlem uyguladı.

“Satın alma sahiplen” ilkesiyle çalışmalarına devam eden Çankaya Belediyesinin hayvanları sahiplendirme politikasının hayvanları barınaktan göndermek olmadığını ifade eden yetkililer, “Biz hayvanlarımız için en iyisini arıyoruz. Onlar sokaklarda yeterince travmaya maruz kalmış hayvanlar. İstiyoruz ki barınaktan sonraki hayatı gerçekten farklı olsun. Bunun için sahiplendirme yaparken de onlar için en iyi seçeneği bulmaya çalışıyoruz. Örneğin fazla hareketli bir köpeğimizi sahiplendireceğimiz zaman sahiplenecek kişinin bahçeli bir yerde oturuyor olmasını tercih ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Sahiplenmenin hayvanlar için sadece korunaklı bir yer anlamına gelmediğini dile getiren yetkililer, sokak hayvanları için en önemli ihtiyacın sevgi olduğunu belirtti. Yetkililer, barınaktan sahiplenilen hayvanların her türlü aşı ve tedavilerinin ise Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz yapıldığı bilgisini paylaştı.

Sokak hayvanlarının popülasyonu konusunda kısırlaştırmaya da önem veren Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, ilk dört ayda bin 39 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. Merkez aynı dönem içerisinde 26 bin 699 sokak hayvanına tedaviye yönelik işlem uyguladı.