İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çanakkale Savaşları'nın 105'inci yılında uluslararası sempozyum

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı tarihi alanın kültürel ve manevi değerlerini daha etkin bir şekilde dünyaya tanıtarak, milli bilincin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak üzere uluslararası bir sempozyum düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi alanın kültürel ve manevi değerlerini daha etkin bir şekilde dünyaya tanıtarak, milli bilincin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak üzere uluslararası bir sempozyum düzenleyecek.


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin işbirliğiyle gerçekleştirilecek “105'inci Yılında Uluslararası Çanakkale Savaşları Sempozyumu” yerli ve yabancı çok sayıda bilim adamını Çanakkale'de bir araya getirecek. Uluslararası camiada yapılan yeni çalışmaların paylaşılacağı ve yeni bakış açılarının tartışılacağı buluşma, 16-18 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Sempozyuma katılmak isteyen bilim adamları ve araştırmacılar ise başvurularını 10 Ocak tarihine kadar sempozyumcanakkale@gmail.com adresine iletecek.


Arkeoloji, coğrafya, eğitim bilimleri, ekonomi, gazetecilik ve medya, güzel sanatlar, hukuk, kütüphanecilik, müze çalışmaları, müzik, sağlık bilimleri, sanat tarihi, sinema-televizyon, siyasal bilimler, sosyoloji, tarih, turizm çalışmaları, Türk dili ve edebiyatı, Türk halk bilimi, uluslararası ilişkiler ile sosyal bilimler alanları sempozyumun konularını oluşturacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.