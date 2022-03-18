Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü Kızılcahamam'da düzenlenen programla kutlandı

Ankara Kızılcahamam Belediyesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla meydana çelenk bırakıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Kızılcahamam protokolü Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında Çelenk Koyma törende bir araya geldi. Çelenk Koyma törenine, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, şehit ve gazi ailelerinin yanı sıra, askerler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma programı Kaymakam Aksoy ve Belediye Başkanı Acar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Programda daha sonra Aksoy, Acar ve beraberinde ilçe protokolü İlçe Mezarlığında bulunan şehit mezarlığı ziyaret ederek, şehitlerin mezarları başında dualar ettiler.