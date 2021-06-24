Candan Erçetin'den aşı mesajı

Yayınlanan video ile görüşlerini belirten sanatçı Candan Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı" dedi.

Sağlık Bakanlığınca, Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama kampanyasına ünlü isimlerden de destek sürüyor. Bu kapsamda vatandaşlara aşı olmaları yönünde tavsiyelerde bulunan sanatçı Candan Erçetin, "Müziğin kaldığı yerden devam etmesi ve çocuklarımızın yüz yüze eğitime kavuşması bir an evvel aşı olmamıza bağlı. İhmal etmeyin, ertelemeyin ki yine birlikte şarkılar söyleyelim" ifadelerini kullandı.