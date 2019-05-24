ÇANDER Başkanı Öksüz: “Ramazan aç kalmak değil kendimizi bilmektir”

Ramazan sadece aç kalmak değildir. Bir araya gelmek, kaynaşmak, birlik ve beraberlik oluşturmak ve kendimizi bilmektir” dedi.

Ankara Çankırılılar Derneği (ÇANDER) tarafından düzenlenen iftar programında bir araya gelen Ankara'da ikamet eden Çankırılılar birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. İS-KA Grup ÇANDER toplantı salonunda gerçekleştirilen iftar programında konuşan ÇANDER Başkanı Aydın Öksüz, “Ankara Çankırılılar Derneği'nin emanetçisiyim. ÇANDER, 1980'li yıllarda açılmış faaliyetlerine bir dönem ara vermiş ve bizim katkılarımızla 2017 yılında yeniden hayata geçirdik. Çankırı'nın nüfusu 186 bin iken Ankara'da 500 bine yakın Çankırılı hemşehrilerimiz var. Hemşehrilerimizin birlik, beraberlik ve kaynaşmasını sağlamak adına birtakım faaliyetler, etkinlikler yapıyoruz. Bu vesileyle hemşehrilerimizin sesi, sözü her şeyi olmak istiyoruz. Dernek olarak yükümüzün ağır olduğunu biliyoruz. O yüzden sadece Çankırı'yı değil Çankırı için ne yapabiliriz, konuşuyoruz. Çankırı tuz mağaramız var, çoğu Çankırılı bile görmemiştir. Hititlerden kalan 400 yıllık bir mağaradır. Buranın tanıtımı açısından unutulmuş sokak oyunları etkinliği düzenledik. Hem unutulmuş çocuk oyunlarını tanıtalım hem de Çankırı'mızı tanıtalım istedik. Hemşehrilerimizin destekleriyle de yolumuza devam ettik. Çankırı'ya göçü tersine çevirmek istedik. Neden Çankırılar Ankara'ya göçüyor, neden Ankara evimiz Çankırı bahçemiz olmuş. Bunu tersine çevirmek için Çankırı'da yatırımları arttırdık. Bugün de bir hemşehrimizin, bir gönül dostumuzun sofrasına konuk olduk. Faaliyetlerimiz çerçevesinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Malum Ramazan ayının bolluğunu, bereketini hep birlikte paylaşalım istedik. Ramazan sadece aç kalmak değildir. Bir araya gelmek kaynaşmak, birlik ve beraberlik oluşturmak ve kendimizi bilmektir Ramazan" ifadelerini kullandı.