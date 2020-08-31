Canikli'den ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin açıklama

9'luk daralma beklenen bir sonuçtu. Pandeminin en kritik sürecinde alınan ve ekonomik faaliyetleri kısıtlayan tedbirlerin doğal yansıması” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Canikli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“İkinci çeyrekteki 9.9'luk daralma beklenen bir sonuçtu. Pandeminin en kritik sürecinde alınan ve ekonomik faaliyetleri kısıtlayan tedbirlerin doğal yansıması. Zaten 2020'nin tamamı için Türkiye ekonomisinin yüzde 3.6 ile yüzde 5 arasında daralma yaşayacağı tahmin ediliyordu.

En ilginç olanı o dönemde tüm Türkiye'de koro halinde sokağa çıkma yasağını ve olağanüstü hal ilan edilmesini savunanların bugün yüzde 9.9'luk daralmayı eleştirmelerini anlamak mümkün değil.

Eğer, pandemi tedbirleri onların istediği gibi uygulanmış olsaydı ekonomideki daralma en az yüzde 50 olurdu.

Hem ekonomik faaliyetler tamamen durdurulmadığı gerekçesiyle pandemiyle etkin mücadele edilmediğini söyleyeceksin, eleştireceksin, hem de 9.9'luk daralma için ekonomi yönetimine saldıracaksın. Ne yaman çelişkidir bu. Edep yahu”