'Canım Ol' örnek proje olma yolunda

Öğretmenlerin bir araya gelerek hazırladıkları 'Canım ol' twinning projesi, örnek proje olma yolunda ilerliyor. Proje 2 ay içinde Türkiye'nin 22 iline 72 öğretmen ile yayılmayı başardı.

Öğretmenlerin bir araya gelerek hazırladıkları 'Canım ol' twinning projesi dikkat çekiyor. Proje tüm yaş gruplarındaki öğrencilerde ve velilerde sosyal sorumluluk duygusunu geliştirerek, duyarlı bir toplum oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda kan bağışı ve kök hücre bağışının önemine dikkat çekmek, Kızılay ve Türkök kurumları ile işbirliği içinde olmak, kök hücre nakli sayesinde tedavi edilebilecek hastalıklar konusunda öğrencileri bilgilendirmek ve sağlıklı beslenme ile ilgili çocukları bilgilendirmek amaçlanıyor.

Türkiye kurucularının Eskişehir Vali Ali Fuat Güven İlkokulundan sınıf öğretmeni İlknur Yetkin ve Ankara Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi teknoloji tasarım öğretmeni Ahsen Doğanay olan proje Azerbaycan'da da yürütülüyor. Proje 2 ay içinde Türkiye'nin 22 iline 72 öğretmen ile yayılmayı başardı. Projenin sözü ve müziği İlknur Yetkin'e ait bir de şarkısı var.

Projeyi yürüten okullarda öncelikle öğrencilerin aktif rol alacağı çalışmalar ile bağışçı sayısını artırma çalışmaları yapılıyor. Bağış kampanyaları öncesi Kızılay ve Türkök, okullara gelerek yetişkinleri ve öğrencileri bilgilendirici seminerler veriyor. Her proje yürütücü öğretmen kendi okulunda bazı çalışmalar yaparak kan ve kök hücre bağışının önemini velilere anlatıyor. Şuana kadar yapılan kampanyalarda projeyi yürüten okullar geçen yıla nazaran bağışçı sayılarını en az ikiye katlamanın gururunu yaşıyorlar.Canım Ol projesine idari amirlerden, oyunculardan, müzisyenlerden, futbolculardan da destekler gelmeye devam ediyor.