Çankaya 19 Mayıs coşkusunu yaşadı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesini başlattığı 19 Mayıs 1919 tarihinin 101. yılında “Bağımsızlığımızın ilk ateşi 19 Mayıs” otobüsüyle ilçeyi dolaşarak Çankayalıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Çankaya Belediyesi bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu, korona virüs salgını ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde geçirmek zorunda olan Çankayalıların mahallesinde yaşattı.

Ulusal kurtuluş mücadelesinin 101. yıl dönümünde “Bağımsızlığımızın ilk ateşi 19 Mayıs” otobüsüyle ilçeyi dolaşarak Çankayalıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan, marşlar eşliğinde ilçeyi dolaşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çayyolu bölgesinden başlayarak, Ümitköy, Mustafa Kemal Mahallesi, Çukurambar, Çiğdem, Yüzüncüyıl, Balgat, Bahçelievler, Emek, Anıttepe gibi bölgelerde Çankayalıları selamladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı evlerinde kalarak kutlayan Çankayalıların mahallelerine gelerek kutlayan Taşdelen'e vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Bayram coşkusunu, “Çankaya, Cumhuriyettir, bağımsızlıktır, milli egemenliktir, Çankaya milletin azim ve kararlılığıdır” diyerek ifade eden Taşdelen, balkon ve pencerelerden bayraklarıyla eşlik eden vatandaşların bayramını el sallayarak kutladı. Taşdelen'in son durağı ise Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcıları ve bürokratlarıyla Anıtkabir'i ziyaret ederek karanfil bırakan Alper Taşdelen, ziyaret sonunda şu açıklamalarda bulundu:

“Tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Bu yıl evlerimizde kutladık, evde de olsak bu coşkuyu hep beraber yaşadık, salgın yüreğimizdeki coşkuya engel olamadı. 19 Mayıs bizim bağımsızlığımızın ilk ateşidir. 19 Mayıs hepimizin yüreğinde, evde de olsak sokağa da çıkamasak nerede olursak olalım bayram coşkusunu yüreğimizde yaşıyoruz. Yurttaşlarımız bayraklarıyla balkon, pencere ve teraslarından coşkuyla katıldılar kutlamamıza. Biz de Atamızı ziyaret ettik, O'na şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunduk. Mustafa Kemal Atatürk sevgisi sonsuza kadar yaşayacak. Türkiye Cumhuriyeti nasıl sonsuza kadar payidar olacaksa, kurucusu da Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türk halkının yüreğinde sonsuza kadar yaşayacaktır."

Çankaya'nın farklı noktalarında vatandaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Çankaya Belediyesi ekipleri, alışverişe çıkan vatandaşlara Atatürk'ün büyük eseri Nutuk'u armağan etti.