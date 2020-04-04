Çankaya 2 bin 430 noktada dezenfekte yaptı

Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, belediye birimlerinden başlayarak kamu kurumları, eczaneler, taksiler ve taksi duraklarını da kapsayan 2 bin 430 noktada dezenfekte çalışması yaptı.

Çankaya Belediyesinin korona virüse karşı ilçe genelinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çankaya'da vatandaşların sürekli kullandığı alanlar öncelikli olmak üzere birçok noktada çalışma yapan Çankaya Belediyesi ilaçlama birimi ekipleri, okul, muhtarlık, taksi durakları ve taksiler, Aile Sağlığı Merkezleri, eczaneler, kamu kurumları gibi alanları dezenfekte etti. Kritik sürecin başlamasından bu yana Çankaya Belediye Başkanlığında 4 kez dezenfekte çalışması yapan ekipler, Birleşmiş Milletler binası, Çankaya Nüfus Müdürlüğü, Çankaya Kaymakamlığı, Çankaya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı, İçişleri Bakanlığı Ana ve Hizmet Binaları, Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı karakollar, 250 Polis Koruma Noktası, TSK'ya bağlı 4 birim, Çankaya Posta Dağıtım Merkezi, Çankaya Halk Eğitim Merkezi, Bahçelievler Türk Telekom, Cevizlidere Sağlık Bakanlığı Çağrı Merkezi Binası, DİSK Genel-İş ana binası ve misafirhanesi gibi birçok noktada çalışmalarını tamamladı.

Çankaya'daki 6 vergi dairesini de dezenfekte eden ilaçlama birimi ekipleri, 114 muhtarlık binası, 70 PTT, 13 okul, 602 eczane, 250 taksi durağı, bin 120 taksi ve 64 Aile Sağlığı Merkezini dezenfekte etti. Çankaya Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 2 kez dezenfekte edilen Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışmalarını periyodik olarak sürdürecek. Belediye, korona virüs tehlikesinin başlamasıyla birlikte kreşlerinde, Çankaya Evlerinde ve kültür ve sanat merkezlerini de dezenfekte etti. Belediye ekipleri bazı medya kuruluşlarında da dezenfekte çalışması yaptı.

Öte yandan yaklaşan yaz aylarına yönelik çalışmalarını da yürüten Çankaya Belediyesi İlaçlama birimi ekipleri, uçkunla mücadeleye de başladı. Toplum sağlığını tehdit edecek sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarının üremelerini ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar kapsamında larva mücadelesi gerçekleştirildi. Çalışmalarında insan sağlığına ve doğaya zarar vermeyen ilaç kullanımına özen gösteren ekipler, Çankaya sınırlarında belirlenen 24 jit alanında (bataklık, su birikintisi) çalışmalarına devam edecek.