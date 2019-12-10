Çankaya 2. Kitap Buluşması 13 Aralık'ta başlıyor

Kitap Buluşması 13 Aralık'ta başlıyor. 50'den fazla yayınevinin katılımıyla 13-22 Aralık tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek 2. Kitap Buluşması/nda kitaplar ve yazarlar Başkentli edebiyat severlerle bir araya gelecek.

Çankaya Kitap Buluşması'nın ikincisi Çankaya Belediyesi ve TAKSAV işbirliğiyle 13-22 Aralık tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde başlıyor. Çankaya'nın tek kitap fuarı, bu yıl da 50'den fazla yayınevi ve binlerce kitaba ev sahipliği yapmasının yanı sıra yazarları da söyleşi ve imza günleriyle Başkentli sanatseverlerle buluşturacak. Yayınevlerinin stant kirası okurların ise giriş ücreti ödemeyecekleri Çankaya Kitap Günleri'nin bu yılki teması “Hadi Buluşalım" oldu. Giderek daha çok ticarileşen kitap fuarlarının yerine okurla yazarın, yayıncıyla yazar adaylarının yüz yüze buluşmalarını ve tanışmalarını

amaçlayan fuara yayınevleri binlerce kitabıyla katılacak. 10 gün sürecek Çankaya Kitap Günleri boyunca şiirden romana, edebiyat kuramından felsefeye, kadından siyasete geniş bir yelpazeye yayılan 30 panel ve söyleşi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Başkentlilerle buluşacak. Bu yıl fuarın "onur yazarı" olan Latife Tekin, 14 Aralık günü “Kuşaktan Kuşağa Edebiyat” paneli ve imza günüyle Çankayalılarla bir araya gelecek. Tekin'e panel ve imza gününde Gürsel Korat, Pelin Buzluk, Melike Uzun ve Fadime Uslu gibi günümüz edebiyatının önemli isimleri eşlik edecek.

Edebiyat mektupları sergisi

Çankaya Kitap Günleri, bu yıl şiire ve şiir kitabı yayıncılığına da geniş bir yer ayırıyor. Küçük İskender şiiri üzerine bir panel, Mustafa Irgat ve Ahmet Güntan şiirleri üzerine ise iki söyleşinin yer alacağı fuar bir de sergiye ev sahipliği yapacak. Cemal Süreya, Turgut Uyar, Hasan Hüseyin Korkmazgil, İlhan Berk gibi büyük şairlerin birbirlerine yazdıkları mektupların orijinallerinin sergileneceği sergi, fuar boyunca edebiyat severleri konuk edecek.

2. Çankaya Kitap Buluşması'nın asıl konukları ise çocuklar olacak. Kitap Günleri haftasında 7 2 yaş grubu çocuklara yönelik edebiyat, felsefe, sanat üzerine 7 ayrı atölye düzenlenecek. Belediye, bu atölye ve etkinliklere öğrencilerin ücretsiz ulaşımını sağlayacak.

Kitap fuarının okur profili yüksek bir kent olan Ankara için önemine dikkat çeken Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Ankara'nın adına yakışan bir kitap fuarı yoktu. Bu önemli eksikliği gidermek adına bir ilke imza atarak TAKSAV işbirliği ile kitap fuarımızı ikinci kez düzenliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl 10 binden fazla kitapseveri Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde buluşturduklarını söyleyen Taşdelen, fuara tüm Ankaralıları ve kitapseverleri davet etti. Çankaya Belediyesi olarak yazarları, yayıncıları, kitap dostlarını bir araya getirdiklerini söyleyen Başkan Taşdelen şöyle devam etti:

“Çankaya ilçemizde sadece Ankara'nın değil, tüm Türkiye'nin edebiyata, kitaba en düşkün insanları yaşıyor. Aynı zamanda bir üniversite ilçesi olan Cumhuriyetin kalbi Çankaya, genç nüfusuyla sanata, edebiyata ve birlikte üretmeye çok yatkın. Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankaralıların kolaylıkla ulaşabilecekleri, Kızılay'a yürüme mesafesindeki konumuyla böylesi edebiyat sempozyumu niteliğinde bir kitap buluşması için ideal bir sanat merkezi. Günümüzde her alanda olduğu gibi edebiyat, sanat ve kitap okuryazarlığı da endüstrileşme kıskacı altında. Kitap fuarları yüksek stant ücretleriyle yayıncıları zorluyor, okurlar ise kitaba ve yazarlarına ulaşabilmek için fuar alanlarına giriş ücreti ödemek zorundalar. Bu kıskaç, okuru internet üzerinden kitap almaya itiyor ve sanal alışveriş okurla yazarın yüz yüze gelebilmesini, söyleşip, tartışabilmesini ortadan kaldırıyor. Stantları dolaşarak, kitap kapaklarına dokunarak, sayfalarını çevirerek kitap seçmek ve almanın keyfini hem yayıncının hem de okurun yaşamasına aracılık etmeyi belediyecilik anlayışımızın gereği olarak gördük. Katılımcı yayınevleri de Çankaya'da gençler için kurmak üzere olduğumuz Gençlik Kütüphanesi'ni destekleyecekler. Daha çok kitap, daha çok okur, daha çok yazar aydınlık bir ülkenin geleceğidir. Bu amaçla herkesi kitapla buluşmaya ve duygu, düşünce ve gelecek hayalinde ortaklaşmaya davet ediyoruz.”