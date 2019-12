Çankaya 2. kitap buluşması başladı

Kitap Buluşması, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı.

50 yayın evinin katılımıyla 13 - 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek ikinci buluşmasında; kitaplar ve yazarlar Başkentli edebiyat severlerle bir araya gelecek.

Çankaya 2. Kitap Buluşması Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde birçok yazar, sanatçı ve siyasetçinin katılımıyla açıldı. Kitap Buluşması, 13 Aralık'ta Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan TAKSAV Başkanı Selçuk Candansayar, hep yapmak istedikleri fuarı iki yıldır Çankaya Belediyesi ile birlikte yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Başkan Alper Taşdelen'e ve emeği geçenlere teşekkür etti. Çankaya'da kitap buluşmasını ikinci kez yaptıklarını ve geleneksel hale getireceklerini ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen "Başta TAKSAV olmak üzere böylesine büyük bir fuarı hayata geçiren herkese teşekkür ediyorum. İmza günleri, panelleri, 50 yayıneviyle birlikte dopdolu bir kitap buluşmasını ikinci kez Çankayamıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesinin her dönemde kültür ve sanata çok önem verdiğini dile getiren Taşdelen, şöyle devam etti: "Yıllardır çölleştirilmeye çalışılan Başkentin kültür yaşamını Çankaya olarak tek başımıza omuzladık, her zaman kültür ve sanata çok önem verdik. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ankaramızın kültür ve sanat yaşamını yeniden canlandıracak önümüzde aylar, yıllar var. Çağdaş Sanatlar Merkezimizi 10 gün boyunca bu buluşmaya ayırdık. Her katı her salonu bu güzel fuara ayrıldı. Ankaralılar burada kitapla buluşacak, özgür düşünceyle buluşacak. 10 gün süresince burada sanat konuşulacak, edebiyat konuşulacak, düşünceler özgürce dolaşacak. Ve Çankaya kültürün başkenti olmaya devam edecek".

Açılış konuşmasının ardından ÇSM'deki fuar alanını gezen Başkan Taşdelen, yayınevlerini ve stantları tek tek gezdi. Buluşmanın ilk gününe katılan kitapseverlerle bir araya gelen Taşdelen boş bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve kitapsever katıldı.

50 yayınevi Çankayalıları bekliyor

Çankaya'nın tek kitap fuarı bu yıl da 50 yayınevi ve binlerce kitaba ev sahipliği yapmasının yanı sıra yazarları da söyleşi ve imza günleriyle Başkentli sanatseverlerle buluşturuyor. Yayınevlerinin stant kirası okurların ise giriş ücreti ödemedikleri Çankaya Kitap Günleri'nin bu yılki teması “Hadi Buluşalım" oldu. Giderek daha çok ticarileşen kitap fuarlarının yerine okurla yazarın, yayıncıyla yazar adaylarının yüz yüze buluşmalarını ve tanışmalarını amaçlayan fuara 50 yayınevi binlerce kitabıyla katıldı.

34 panel ve imza günleri

10 gün sürecek Çankaya Kitap Günleri boyunca şiirden romana, edebiyat kuramından felsefeye, kadından siyasete geniş bir yelpazeye yayılan 34 panel ve söyleşi ile 89 imza günü Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Başkentlilerle buluşacak. Bu yıl fuarın "onur yazarı" Latife Tekin olurken; Tekin 14 Aralık günü “Kuşaktan Kuşağa Edebiyat” paneli ve imza günüyle Çankayalılarla bir araya gelecek. Tekin'e panel ve imza gününde Gürsel Korat, Pelin Buzluk, Melike Uzun ve Fadime Uslu gibi günümüz edebiyatının önemli isimleri eşlik edecek.

Edebiyat mektupları sergisi

Çankaya Kitap Günleri, bu yıl şiire ve şiir kitabı yayıncılığına da geniş bir yer ayırdı. Küçük İskender şiiri üzerine bir panel, Mustafa Irgat ve Ahmet Güntan şiirleri üzerine ise iki söyleşinin yer alacağı fuar bir de sergiye ev sahipliği yapıyor. Cemal Süreya, Turgut Uyar, Hasan Hüseyin Korkmazgil, İlhan Berk gibi büyük şairlerimizin birbirlerine yazdıkları mektupların orijinallerinin sergileneceği sergi, fuar boyunca edebiyatseverleri konuk edecek.

Çocuklar için atölyeler

2. Çankaya Kitap Buluşması'nın asıl konukları ise Başkentli çocuklar olacak. Kitap Günleri haftasında 7- 12 yaş grubu çocuklara yönelik edebiyat, felsefe, sanat üzerine 7 ayrı atölye düzenlenecek. Belediye, bu atölye ve etkinliklere, öğrencilerin ücretsiz ulaşımını sağlayacak.

Buluşmanın takvimi

Bu yıl daha da büyüyerek gerçekleşen Çankaya 2. Kitap Buluşması'nın ayrıntılı etkinlik takvimine www.cankaya.bel.tr adresinden ve Kitap Buluşması kitapçığına http://www.cankaya.bel.tr/uploads/files/kitapcik.pdf adresinden ulaşılabiliyor.