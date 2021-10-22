Çankaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na hazırlanıyor

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 98'inci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 23 Ekim'de başlayacak kutlamalar, 29 Ekim'de meşaleli yürüyüş ve Edip Akbayram konseri ile sona erecek.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 98'inci yılını başkentin dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 23 Ekim'de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek Golden Horn Brass'ın "Cumhuriyetin Bakır Sesleri" konseriyle başlayacak etkinlikler, flash mob ve bando gösterileriyle hafta boyunca başkentin dört bir yanına yayılacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim'de meşaleli yürüyüş ve Edip Akbayram konseriyle son bulacak.

Çankayalılara Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşama çağrısında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu ülkenin birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin Cumhuriyet'le, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetilmesi için mücadele veriyoruz. Biz milletin egemenliğine inanıyoruz. Biz bu ülkenin her karışında barışın ve kardeşliğin tesis edilmesini savunuyoruz. Cumhuriyetimizin 98. yılında cumhuriyetimizi yaşatma inancıyla ellerimizde meşalelerle Ata'mızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'in yanı başındaki Anıtpark'a yürüyeceğiz. Yüreğinde Atatürk sevgisi, cumhuriyet sevgisi olan her vatandaşımızı bu yürüyüşe ve Cumhuriyet Bayramı konserine davet ediyorum” dedi.