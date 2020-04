Çankaya 4 günde 16 bin 275 haneye ulaştı

Çankaya Belediyesi, 23 Nisan'da başlayıp 4 gün süren sokağa çıkma yasağı boyunca 16 bin 275 hanenin kapısını çaldı. Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi dağıtımı, çocuklara kitap armağanı, 65 yaş ve üstüne alışveriş desteği, yasak boyunca tüm vatandaşlara ekmek ve ilaç desteğinde bulundu.

Çankaya Belediye 23 Nisan'da başlayıp 4 gün süren sokağa çıkma yasağı boyunca Çankayalıları yalnız bırakmadı. Çankaya Çözüm Merkezi ve Destek Merkezi telefonlarını arayan 65 yaş ve üstü 473 kişiye alışveriş desteği, 715 haneye de gıda yardımı desteği veren Çankaya Belediyesi, 2 bin 236 Çankayalı'dan alışveriş, ekmek, ilaç ihtiyaçlarını giderdi. Çankaya Belediyesi ekipleri 4 günlük süreçte, Başkan Alper Taşdelen'in 100. Yılda 100 bin kitap sloganı ile Çankayalı çocuklara 23 Nisan armağanı olarak açıkladığı hizmette ise 5 bin 655 haneyi ziyaret ederek çocuklara kitaplarını ve Atatürk posteri ile Türk Bayrağı ulaştırdı. Çankaya Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla gıda kolisi yardımlarını da sürdürdü. Ekipler, 9 bin 432 haneye gıda kolilerini ulaştırdı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de annesi sağlık çalışanı olan İpek'in yüzünü güldürdü. Kendilerine ulaşan annenin ricasını yerine getirmek Başkan Alper Taşdelen'in talimatıyla harekete geçen Destek Merkezi ekipleri, İpek'e doğum günü sürprizi yaptı. Çankaya Çocuk Kitapları seti ve Türk Bayrağı da armağan eden ekipler, İpek'in mutluluğuna ortak oldu.

“Hem canı, hem cebiyle uğraşan halkın yanındayız”

Salgın hastalıkla mücadele çalışmaları başladığından bu yana tüm imkanlarla halkın yanında olduklarını ve Çankaya genelinde kamu kurumları, taksiler, taksi durakları, cadde ve sokaklar, muhtarlıklar, eczaneler, Aile Sağlığı Merkezleri, metro ve otobüs durakları gibi vatandaşların sık kullandığı alanlarda düzenli olarak dezenfekte çalışması yaptıklarını kaydede Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen yeni tip Korona virüse karşı mücadelemiz her açıdan devam ediyor. Vatandaşlarımız hem canının derdinde hem de cebinin derdinde. Biz de halk sağlığı için her yerde dezenfekte çalışmamızı sürdürürken bir yandan da işinden aşından olan vatandaşlarımıza gıda desteğinde bulunuyoruz. Her koşulda halkımızın yanında olacağız, azimle halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Çankayalılar, Çankaya Belediyesinin, 65 yaş ve üstü sokağa çıkma kısıtı bulunan vatandaşlara alışveriş desteği verdiği Destek Merkezi'nin 0 312 458 90 30 numaralı telefonunu arayarak yardım talebinde bulunabilirler.