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Çankaya asfaltta hız kesmiyor

Çankaya Belediyesi asfalt sezonu boyunca ilçenin birçok noktasında sürdürdüğü tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yamadan oluşan asfalt çalışmalarında hızı kesmiyor.


Çankaya Belediyesi asfalt sezonunun açılmasından bu yana çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İlçede yer alan 123 mahallenin 102'sinde büyük oranda tamamladığı tam kaplama, renkli desenli kaldırım, onarım ve yama işlerinden oluşan asfalt çalışmalarına sezon sonuna kadar devam edecek.


Asfalt sezonunun açıldığı günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi 93 bin 230 ton asfalt serimini ilçenin sokak ve caddelerine gerçekleştirdi.


Çankaya'da yer alan 123 mahallede birden tam kaplama, onarım ve yama çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, 70 bin 710 ton tam kaplama, 16 bin 890 ton onarım ve 5 bin 630 ton renkli desenli kaldırım çalışması olmak üzere toplamda 93 bin 230 ton asfaltı ilçenin muhtelif sokak ve caddelerine serdi.


Halk için birliktelik


Asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde sürdüren Çankaya Belediyesi 205 sokak ve caddede tam kaplama ile 985 sokak ve caddede onarım çalışmalarını tamamladı. Hava şartlarına göre asfalt çalışmalarını program dahilinde sürdürecek olan Çankaya Belediyesi, Ankara'nın büyük caddelerinde de Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışma içerisinde bulunuyor.


Göreve geldiği günden bu yana Çankaya'da asfaltsız sokak bırakmamak için tüm birimleriyle çalıştıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya'da asfaltsız sokak bırakmayacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü yerine getirdiğimizi son yerel seçimde aldığımız yüzde 74'lük oy oranı ile görmüş olduk. İçinde bulunduğumuz dönem boyunca da daha iyi işler yapıp halkımızın takdirini alacağız” dedi.

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