Çankaya asfaltta yeni döneme hazır

Çankaya Belediyesi, Alper Taşdelen'in göreve geldiği 2014 yılından bu yana ilçenin 124 mahallesinde birden sürdürdüğü asfalt çalışmalarında 1 milyon ton rakamını geçerek belediye tarihine yeni bir rekor daha ekledi. Yeni dönemin ilk yılına da hızlı bir giriş yapmayı planlayan Çankaya Belediyesi, ilk etapta 150 bin ton asfalt serimi ile başlayacağı sezonu yeni bir rekorla kapatmayı hedefliyor. Başkan Alper Taşdelen'in ‘Çankaya'da asfaltsız ve kaldırımsız sokak kalmayacak' sözüyle hareket eden ve belediye tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçiren Çankaya Belediyesi, yeni rekorlara imza atmak için kolları sıvadı.

Asfalt sezonlarında her yıl belirlediği hedefleri aşan Çankaya Belediyesi, 2014 yılında 72 bin ton asfalt, 2015 yılında 210 bin, 2016 yılında 250 bin, 2017 yılında 215 bin ve 2018 yılında ise 255 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek geçtiğimiz 5 yıllık süreçte 1 milyon ton asfalt rakamını geçmeyi başardı. Yeni dönemde asfalt sezonunu önceki yıllarda olduğu gibi rekorlarla geçirmeyi amaçlayan Çankaya Belediyesi, tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladı.