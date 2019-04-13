Çankaya asfaltta yeni döneme hazır

Çankaya Belediyesi her sene olduğu gibi Nisan ayında başlayıp yıl sonuna dek süren asfalt sezonu için hazırlıklarını tamamlarken Alper Taşdelen'in ilk döneminde Çankaya sokaklarına 1 milyon ton asfalt atılarak bir rekora imza atıldı.

Yeni sezon asfalt programının hazırlıklarını tamamlayan Çankaya Belediyesi tam kaplama, onarım ve yama asfalt çalışmalarında yeni dönem için kolları sıvadı.

Geçtiğmizi dönemde 1 milyon ton asfalt

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ‘Çankaya'da asfaltsız sokak kalmayacak' sözüyle geçtiğimiz dönemde Çankaya'nın 124 mahallesinde birden çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi 5 yıllık süreçte tam kaplama, onarım ve renkli desenli asfalt kaldırım olmak üzere Çankaya sokaklarına 1 milyon ton asfalt serimi gerçekleştirme başarısı gösterdi.

Çankaya asfaltta her köşe başında

Çankaya Belediyesi, 2018 yılında da tüm birimleriyle var gücüyle çalışmalarını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl 300 bin 230 ton asfalt serimi gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, 108 mahallede aralıksız çalıştı. Çankaya'nın 470 sokak ve caddesinde tam kaplama asfalt serimi gerçekleştiren Belediye, 1280 sokak ve caddede ise onarım çalışmalarını bitirdi.