Çankaya aşılama ekibi sahada

Ekipler, Dodurga bölgesinde yavrulara iç-dış parazit tedavisi ve kuduz aşısı uygulaması yapıyor.

Sokak hayvanları için çalışmalarına aralıksız devam eden Çankaya Belediyesi, bu kez de sağlık taraması için sahada. Ekipler, Dodurga bölgesinde yeni doğan yavrulara iç-dış parazit uygulaması ve kuduz aşısı yapıyor. Yaşça büyük hayvanlar ise yapılan aşılamanın ardından barınağa alınarak kısırlaştırılıyor.

Hem halk sağlığını hem de sokak hayvanlarının sağlığını korumak için yapılan çalışmalar ile barınağa da sağlıklı hayvanlar alınmış oluyor. Barınakta kalan hayvanlar için dışarıdan getirilen hayvanların taşıyabileceği hastalık riski de minimuma indiriliyor.