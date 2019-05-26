Çankaya baharda çiçek açtı

Yeşil dokusu ile Ankara'nın en yeşil ilçesi olan Çankaya, baharla birlikte çiçek açtı. Çankaya Belediyesinin kendi seralarında ve kendi işçileriyle maliyeti en aza indirerek ve kaliteyi en üst seviyeye çıkararak ürettiği çiçekler parklardaki yerini almaya başladı.

500'ün üzerindeki park ve yeşil alanıyla özellikle hafta sonları tüm Ankaralıları ağırlayan Çankaya, bu yaz için hedeflediği 600 bin çiçek üretimini sürdürüyor. Bir yandan da hazır hale gelen çiçeklerin dikimini gerçekleştiren Çankaya Belediyesi, parkları çiçeklere beziyor. Maviden sarıya, kırmızıdan mora, beyazdan turuncuya kadar farklı renklerdeki çiçeklerin oluşturduğu görsel güzellik, baharın güzelliğini de yansıtıyor.

600 bin çiçek dikiliyor

Şu ana kadar 30'a yakın parkı çiçeklendiren belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Her gün yapılan çalışmalarla 35 bin çiçek dikilirken, kısa sürede diğer parklar da çiçeklerle donatılacak. Vatandaşların sıklıkla kullandığı Türkan Saylan, Füsun Sayek, Cumhuriyet, Ahmed Arif ve Atapark gibi parklarda çalışmalarını tamamlayan Çankaya Belediyesi, ilçenin büyük parklarından Kuğulupark, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Lozan Park, Zafer Parkı ve İsmet İnönü Parkı gibi parkları da kısa sürede çiçeklerle rengarenk yapacak.