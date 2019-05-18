Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 19 Mayıs'ın 100. yılını yayınladığı mesajla kutladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık meşalesini yaktığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ‘karanlığın sonu' diye nitelediği 19 Mayıs 1919 bağımsızlık mücadelesinin başlamasının 100. Yılını kutladığı mesajı şöyle:

“19 Mayıs Ulusumuzun yeniden doğuş günüdür. Bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak doğum günüdür.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük yolunda başlattığı mücadele sadece Anadolu'nun değil bütün mazlum milletlerin aydınlık ışığıdır. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemiz, Cumhuriyet devrimlerimiz insanlığın ortak mirasıdır.

Atatürk'ün ve Cumhuriyetin Çankayası, geçmişine, bağımsızlığın ve Cumhuriyetin bütün değerlerine sahip çıkıyor. Bir ulus ve bir halk kendisini var eden geçmişi, ödenen bedelleri asla unutamaz. Unutursa bağımsızlığın ve aydınlanmanın ışığını kaybeder. Biz ulusal bayramlarımıza sahip çıkmakla birlikte bizi var eden değerlerle yaşamaya devam edeceğiz.

Çankaya Belediyesi taşıdığı tarihi misyonun bilincindedir. Hem çok çalışıyoruz hem de Atatürk'e ve Cumhuriyete yaraşır bir yönetim anlayışı sergiliyoruz. Bizim yolumuz Mustafa Kemal'in yoludur.

Başta bağımsızlığın ve özgürlüğün yüzü Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ulusal Kurtuluş Mücadelesini verenlere, bu ülke uğruna hayatını veren şehitlere, aydınlanma ve bağımsızlık mücadelesinde yitirdiklerimize sonsuz saygı, şükran ve minnetimi sunuyorum. Yüz yıl önce yenilmedik, yüz bin yıl geçse de yenilmeyeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun”.