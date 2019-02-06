Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen: “Biz hizmet siyaseti güdüyoruz”

Taşdelen, ”Biz hizmet siyaseti güdüyoruz” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı olarak 5 yıldır Çankayalılara hizmet eden Alper Taşdelen, basın mensuplarıyla buluştuğu kahvaltıda “5 yıldır Çankaya'ya hizmet ettik, 5 yıl daha hizmet etmeye devam edeceğiz. CHP, Çankaya'dan kimi aday gösterse o mutlaka kazanır diye bir algı var. Temel mesele koltuğa oturmak değil, koltuğun hakkını verebilmek” şeklinde konuştu.

Çankayalı seçmenin yalnızca Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi ile yetinemeyeceklerini vurgulayan Taşdelen, “Bize oy versin vermesin tüm Çankayalılara ulaşıp ihtiyaçlarını gidereceğiz. 5 yıl boyunca ciddi bir efor sarf ettik. Yapılan işlerin mükafatını 31 Mart günü alacağız. Çankayalıların karşısına başka illerde yaptığımız icraatlarla değil Çankaya'da, Yenimahalle'de yaptığımız işlerle çıkıyoruz. Seçmenimiz bize karneyi 31 Mart'ta verecek” diye konuştu.

5 yıllık süreçte yapılan hizmetleri de anlatan Taşdelen, “Belediyelerin işi zaten asfalt dökmek, kaldırım yapmak ben size bunlardan bahsetmeyeceğim. Bunun dışında sosyal belediyecilik alanında yaptığım çalışmalardan bahsedeceğim. Biz hizmet siyaseti güdüyoruz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kavga etmeden çalışıyoruz. Ben oy alamadığım yerlere daha çok hizmet ediyorum. Oy alamadığımız bölgeler dar gelirli ailelerin yaşadığı yerler. Oradaki vatandaşların yatağa aç girmesini istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Taşdelen, yeni dönemdeki projeleri ile ilgili ise şunları söyledi:

“Yeni dönemde en büyük projemiz Bademlidere Projesi. Bademlidere'de 800 dönüm alan mevcut. Burası belediyenin tapulu malı. Bu bölgeye Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalleri doğrultusunda konsept olarak Atatürk Orman Çifliği'nin aynısını kuracağız. Atatürk'ün hayallerini hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra Cebeci Stadı'nı millet parkına dönüştürerek gençlerimize spor kompleksi kurmayı hedefliyoruz. Ankara'nın çok önemli bir eksiği var; Kurtuluş Savaşı Müzesi. Biz bu müzeyi Turan Güneş Bulvarı'nda üç boyutlu ve ses efektli olarak hayata geçireceğiz. Bu projedeki hedefimiz Anıtkabir'i gezen yerli ve yabancı turistleri müzemize getirerek savaşı ve zorlukları yeniden hatırlatmak.”

“Çankaya Belediyesi en büyük kamu kreş işletmecisi”

Çankaya Belediyesinin en büyük kamu kreş işletmecisi olduğunu söyleyen Taşdelen, 12 kreşte bin 600 çocuğa hizmet verdiklerini ifade etti. Seçimi kazanmaları durumunda Çankayalılara her alanda hizmet edeceğinin sözünü veren Taşdelen, yeni dönemde mevcut hizmetlere ek 8 Çankaya Evi, 5 Bahar Evi, 4 yeni kreş, 2 pazar yeri, 2 yüzme havuzu, Balgat'ta engelli sosyal merkezinin kurulacağını söyledi. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nu da revize edeceklerini vurgulayan Taşdelen, “Bakanlığımız isterse burada basketbol maçlarını oynatabilir. Bizim bu konuda girişimlerimiz olacak. Daha önceki belediyeler burayı pek fazla kullanmamış fakat biz halka hizmet etmek için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz” şeklinde konuştu.