Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen Karslıları ağırladı

Kars Demokrat Dernekler Federasyonu yöneticileri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret ederek, 2019 yerel seçimleri adaylığı için başarılar diledi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kars Demokrat Dernekler Federasyonu (KARS-FED) Başkanı Tuncay Sönmez ve federasyon üyelerinden oluşan heyeti makamında konuk etti. Alper Taşdelen'in üreten, çalışan, projeleri hayata geçiren bir belediye başkanı olarak yeniden aday gösterilmesinden mutluluk duyduklarını belirten Sönmez, “Atatürk'e ve Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan genç bir belediye başkanının tartışma süreçlerine girilmeden yeni dönem için tekrar aday gösterilmesinden son derece memnunuz” dedi.

Taşdelen'e seçim sürecinde ve sonrasında her türlü desteği vereceklerini söyleyen KARS-FED yöneticileri, “Başarılı çalışmalarda kum tanesi kadar bile olsa bir katkımız olursa bundan mutluluk duyarız” ifadelerini kullandılar.

Taşdelen'den ‘halk' vurgusu

KARS-FED yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Taşdelen, başarının bireysel olmadığını söyleyerek, “Hep birlikte demokrasi, özgürlük ve cumhuriyet mücadelesi veriyoruz. Mücadelemiz ortak olduğu için başarı da hepimizin başarısıdır. Oturarak ve laf üreterek bir şey başarılması mümkün değil. Çalışmak ve ortaya icraatı koymak gerekiyor. Ben, geçtiğimiz 4 buçuk yılda bunun mücadelesini verdim” diye konuştu.

Güzel projeleri hayata geçirerek halka gidildiği zaman halkın da içten kucak açtığını belirten Taşdelen, “Çankaya'nın geride kalmaması önemliydi. Biz bu dönem sosyal projelerle, büyük tesislerle, parklarla bunu gösterdik” dedi.

Önümüzdeki 5 yıllık dönemde çok daha büyük ve güzel projelerin hayata geçirileceğini belirten Taşdelen, KARS-FED'in desteği için de teşekkür etti.