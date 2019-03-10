Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, STK'larla buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kahvaltıda buluştu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen aralarında; Hitit Çorum Dernekler Federasyonu, Yozgat Demokrat Dernekler Federasyonu, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonunun bulunduğu 35 derneğin başkanları ve temsilcileri ile kahvaltıda buluştu.

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri'nde Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım da katıldı. Sivil toplum kuruluşları ne kadar güçlü olursa belediyenin de o ölçüde güçlü olacağına vurgu yapan Taşdelen, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz 5 yılda her etkinliğinizde sizlere gerekli desteği verme gayreti içerisinde oldum ve bu desteğin önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini bilmenizi isterim. Bir seçime gideceğiz ve bu seçim kampanyasında Çankayalılara vermiş olduğum sözleri yerine getirmenin rahatlığını yaşıyorum. 2014'teki seçim broşürümüze baktığımızda oradaki vaatlerin katbekat fazlasını hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bunun karşılığını seçmende, sokakta ve vatandaşta görüyoruz. 4 yeni kültür merkezi açtık. 7 yeni kreş, 14 yeni Çankaya Evi. Belediyecilik tesislerle güzel ama belediyecilik asıl insandır. Sosyal adaletsizlik ve ekonomik çarpıklık yüzünden dezavantajlı bölgeler var Çankaya'da. O nedenle o insanlara el uzatmamız gerektiğini düşünerek yola çıktım. Halk Kart projesine geçtik ve şu anda 600 haneye banka kartına yüklediğimiz 400 TL destek veriyoruz. Yeni dönemde ilk etapta bunu 3 bine çıkarmayı planlıyoruz. Kızılay'a dahi gidemeyen insanları kültür gezileri ile Çanakkale, Konya, Eskişehir, Amasra'ya götürdük. Kültür gezilerine katılan yurttaşlarımızın sayısı 35 bini geçti. Açtığımız iftar çadırlarından 1 milyon insan yararlandı. Bunları yapınca insanlar değer verildiğini, hatırlandığını gördü.”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiği toplantının ardından seçim çalışmalarının yürütüldüğü Bahçelievler Seçim Bürosunu da ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Taşdelen, Bahçelievler 7. Caddeyi bir uçtan bir uca yürüyerek hem vatandaşlarla sohbet etti hem de esnafa hayırlı işler diledi.