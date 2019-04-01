Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen yeniden başkan seçildi

Dün gerçekleştirilen yerel seçimlerde Belediye binası önünde vatandaşlarla buluşan Taşdelen, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Taşdelen'e eşi Kezban, oğlu Aras, kızı Nehir de eşlik etti. Çankaya demokrasinin özgürlüğün, kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin kalesi olduğunu tekrar gösterdiğini belirten Taşdelen, "5 yılın sonunda öyle çok çalışıp hizmetlere imza atacağız ki onur duyacağınız, gurur duyacağınız Çankaya oluşturacağız" dedi.

Oğlu Aras'la bir anısını paylaşan Taşdelen, "Okullarda dönem sonuydu, karneler dağıtıldı oğlum Aras'ta takdir aldı. Karneyle eve geldi, bana dedi ki 'Al' dedi, 'Bak bu benim karnem, seçimlerde sen ne alacaksın? Senin karneni de o zaman göreceğiz, şimdi takdir aldık' dedi" diye konuştu.

2019 seçimlerinin destan olduğunu söyleyen Taşdelen, "25 yıl sonra Ankara Atatürkçülerin, demokratların oldu. Mansur Başkan ile beraber çalışacağız, mağduriyetleri ortadan kaldıracağız. İstanbul'da bir yiğit çıktı dimdik durdu, üzerine ne kadar gelirlerse gelsinler Ekrem başkan yüreği, zihni ferah, yüreği güzel ve adam gibi adam İstanbul'u aldı" diye konuştu.

Çankayalıların yoğun ilgi gösterdiği buluşmada CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Akara İl Başkan Adnan Keskin, Disiplin Kurulu Üyesi Saniye Barut, CHP Ankara milletvekilleri de yer aldı.