Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den 1 Mayıs mesajı

Başkan Taşdelen mesajında, “Dünyaya barış, adalet ve özgürlük emekçilerin eliyle gelecektir. Dünyanın her yerinde ekonomik ve toplumsal kalkınma işçilerin, emekçilerin alın teriyle yükselmiştir. Pandemi nedeniyle içinden geçtiğimiz zor günlerde başta sağlık emekçileri olmak üzere farklı meslek dallarından birçok çalışan pandemi ile mücadelede bütün emeğini ortaya koymuştur. Bu ülkenin bir yurttaşı olarak, belediye başkanı olarak hepsine ayrı ayrı minnet duyuyorum. Pandemi döneminde görevini aksatmadan gece gündüz çalışan, kapı kapı ekmek götüren, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi taşıyan, riskli yerlere girerek dezenfekte eden, her yurttaşın yardımına koşan her bir belediye emekçimizin alnından öpüyorum. İşçilerimizin ve emekçilerimizin 1 Mayıs'ını kutluyor, yurttaşlarımıza huzur ve barış içerisinde kutlayacakları bir gün diliyorum” dedi.