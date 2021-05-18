Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den “19 Mayıs” Mesajı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Samsun'da başlayan Çankaya'da şahlanan bağımsızlığımızın ilk ateşi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Milli Mücadele'nin başlangıcı 19 Mayıs 1919'un 102. Yılını yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Taşdelen, mesajında şunları kaydetti:

“19 Mayıs ulusumuzun doğum günüdür. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük yolunda başlattığı mücadele dün olduğu gibi bugün de dünyaya örnek mücadeledir. Kurtuluş ve kuruluş mücadelemiz, Cumhuriyet devrimlerimiz insanlığın ortak mirasıdır. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan Ulusal Kurtuluş Savaşımızın merkezi 222 gün sonra Çankaya oldu.

Atatürk'ün ve Cumhuriyetin Çankaya'sında, geçmişine, bağımsızlığın ve Cumhuriyetin bütün değerlerine sahip çıkıyoruz. İnsanlık tarihinin bu zor dönemlerinde bir kez daha senin gösterdiğin hedeflerin anlamını ve önemini biliyoruz. Geleceğin ancak ve ancak bilimle, akılla inşa edileceğini bir kez daha görüyoruz. Hiçbir güç senin ışığını, bu ulusun birliğini, Cumhuriyetimizin aydınlığını engellemeye yetmeyecektir. Senin izinde aydınlık bir gelecek kurma mücadelemizi senin ilçen Çankaya'da, sana layık hizmetlerle sonsuza kadar sürdüreceğiz.

Bütün ulusal bayramlarımızı kutladığımız gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı da pandemiye rağmen coşkuyla kutlayacağız. 19 Mayıs otobüslerimizle, marşlar eşliğinde ilçemizi baştan sona dolaşarak halkımıza evlerinde de olsa bayram coşkusunu yaşatacağız. Çankaya'nın farklı bölgelerinde gençlerimizle bayramımızı en iyi şekilde kutlayacağız.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Ulusal Kurtuluş Mücadelesini verenlere, bu ülke uğruna hayatını veren şehitlere, aydınlanma ve bağımsızlık mücadelesinde yitirdiklerimize sonsuz saygı, şükran ve minnetimi sunuyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”

Çankaya'nın dört bir yanı 19 Mayıs

İlçenin dört bir yanını 19 Mayıs'ın 102. Yılı posterleriyle donatan Çankaya Belediyesi, 19 Mayıs için özel olarak hazırlanan araçlarla ilçenin cadde ve sokaklarını marşlarla dolaşarak vatandaşlara bayram coşkusu yaşatacak. Araçlar dolaşırken Atatürk'ün büyük eseri Nutuk ve bayrak dağıtımı yapılacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de 19 Mayıs saat 10.00'da Çayyolu Ata Park'ta Atatürk Anıtına çelenk koyacak. Ahmed Arif Parkı, İsmet İnönü Parkı, Esat Pazar Yeri ve Özgürlük Meydanı, Kuğulu Park, Bahçelievler 7. Cadde, Anıt Park gibi noktalarda da Çankaya Gençlik Bandosu marşlarla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayacak.