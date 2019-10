Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

yılı nedeniyle bir bayram mesajı yayımladı.

Cumhuriyetin karanlığa ekilen bir yıldız olduğunu söyleyen Başkan Taşdelen'in Cumhuriyet Bayramı mesajı şöyle:

“Atatürk'ün ilçesi Çankaya'da tarihi sorumluluğumuzun bilincinde olarak her gün daha fazla çalışıyor, Çankaya'mıza ve ülkemize büyük eserler kazandırıyoruz. İnsanlığın en büyük devrimlerinden birinin mirasçılarıyız ama mirasyedi değiliz. Her adımımızı, her uğraşımızı Cumhuriyetimizi büyütmek için harcıyoruz. Yaşadığımız bu zor günlerde bir kez daha ortaya çıkmıştır ki Cumhuriyetimiz ezilen ulusların umudu, ışığı olmaya devam ediyor. Bir kez daha ortaya çıkmıştır ki hiçbir güç cumhuriyetimizi ve Mustafa Kemal Atatürk'ü halkımızın bilincinden ve yüreğinden söküp atamamıştır. Çünkü cumhuriyet karanlığa ekilen yıldızdır. Çünkü Atatürk, dünyada örnek alınmış büyük bir lider ve devrimcidir. Yüreğinde vatan sevgisi olanın mutlak suretle yüreğinde Cumhuriyet sevgisi olmak zorundadır. Bize burayı vatan yapan Kurtuluş Mücadelemizin nihai zaferidir Cumhuriyet Cumhuriyet demokrasi demektir. Cumhuriyet memleket demektir. Memleket sevgisini, yüreğinde taşıyan herkes demokrasiye sahip çıkmak zorundadır. Vatanımızın dört bir yanına, mazlum ulusların vatanlarına yayılan direniş sesi Cumhuriyetimizin sesidir. Bu ses yüzlerce yıllar öncesinden bugüne uzanan insanlığın mücadele sesidir. Hiç kimse Atatürk'ün adını ve Cumhuriyet aydınlığını bu topraklardan silemez. Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve O'nun aydınlığı.”