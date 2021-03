Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den “Dünya Kadınlar Günü” mesajı

Başkan Taşdelen, mesajında, ülkelerin özgür ve mutlu olmasının yolunun kadınların özgürlük ve mutluluğundan geçtiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Kadına yönelik her türlü şiddetin arttığı, bunun normalleştirilmeye çalışıldığı ve yaşamın her alanında kadınların sesinin kısılmak istendiği karanlık bir dönemden geçmekteyiz. Kadınların sesinin daha gür çıkmasından ve kadınların sadece kendi hayatlarını değil tüm hayatı belirlemesinden yanayız. Bu anlayışla bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, hayatlarının özgür olmasını diliyorum. Dünya, kadınların çabalarıyla özgürleşecektir. Bütün günlerin erkek günü, sadece 8 Mart'ın 'kadınlar günü' olmasını kabul etmiyoruz. 8 Mart'ın kadınların kazanılmış haklarının korunması günü değil, bütün günlerin kadın günü olması mücadelesinde bir sembol olarak görülmesi gerekmektedir. Cinsiyet eşitliğine inanıyoruz ve biz Çankaya'da bu anlayışla çalışıyoruz. Örneğin; kentin tüm mekansal düzenlemelerinde kadınların gereksinimlerini göz önünde bulunduruyoruz. Sadece kadınlara yönelik hizmetlerin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Kadınların özgürlüğünün ekonomik özgürlükle başladığının bilincinde olarak kadınların çalışmasını teşvik etmek için kreşlerimizin sayısını artırıyoruz. Bu alanlarda Türkiye'nin öncü belediyesiyiz. İş yaşamından kültürel ve sanatsal aktivitelere, belediye yönetiminden ticari yaşama her alanda kadının yanındayız. Kısacası biz Çankaya Belediyesi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine inanıyor ve pratikte bunun gereğini yerine getiriyoruz.”

Kadınların mücadelesine her zaman destek verileceği belirtilen Taşdelen, “Bu dönemde doğrudan destekler dışında gündüz bakımevlerimiz, oyun odalarımız, Çankaya Evlerimiz gibi kurumlarımızın hepsi kadına öncelik vermektedir. Kadın kooperatifleri aracılığıyla üreten kadınlar ekonomiye katılmaktadır ve kadınlara ekonomik desteğimiz de aynı kararlılıkla devam etmektedir. Cumhuriyet, en çok da kadınların Cumhuriyetidir. Tüm çabamız Atatürk'ün ilçesi Çankaya'da O'na layık bir çalışma gerçekleştirmektir. Kadınların, cumhuriyet kazanımlarının daha da ileriye taşınmasında verdikleri mücadeleye her zaman destek olacağız” ifadelerini kullandı.