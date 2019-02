Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'den Sevgililer Günü'nde Anıtkabir'e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde “Siz bu halkın, bu ulusun en sevdiği, saygı duyduğu ve asla unutamayacağı bir lider olarak her yurttaşımızın kalbindesiniz” diyerek Ata'yı ziyaret etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, beraberindeki vatandaşlarla 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Anıtkabir'i ziyaret etti. Mozoleye çelenk bırakan Taşdelen, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Büyük Atatürk, ilke ve devrimlerinin bekçileri olarak bugün huzurunuzdayız. İlçeniz Çankaya'nın Belediye Başkanı olmaktan ve yeniden aday gösterilmekten duyduğum onuru ve gururu sizinle paylaşmak istiyorum. Her sözünüzü rehber edinen, gösterdiğiniz her hedefe ulaşmak adına gece gündüz demeden çalışan bir belediye olarak aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Aziz Atam, bugün aynı zamanda 14 Şubat Sevgililer Günü. Siz bu halkın, bu ulusun en sevdiği, saygı duyduğu ve asla unutamayacağı bir lider olarak her yurttaşımızın kalbindesiniz. Hiçbir güç size olan sonsuz sevgiyi, bağlılığı ve saygıyı değiştiremeyecektir. Adınızı Çankaya'da inşa ettiğimiz eserlere veriyor ve sonsuza kadar yaşatmak için kararlı olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Büyük Atatürk, 'Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır, çalışkan olmak' sözünüzü asla bilincimizden çıkarmayarak halkımız için çalışmaya ve her koşulda sizin yolunuzda yürümeye devam edeceğiz. En derin saygı, sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun.“

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Anıtkabir ziyaretinin ardından Bahçelievler 7. Cadde'de vatandaşların Sevgililer Günü'nü kutlayarak gül hediye etti.