Çankaya Belediye Meclisinde "yeni normal" toplantı dönemi

Çankaya Belediye Meclisi, korona virüs salgını sonrası hayatın normale dönmesiyle birlikte ilk toplantısını Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in başkanlığında yaptı. Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya Meclis üyeleri fiziki mesafeye uyarak ve maskelerini takarak katıldılar. Uzun bir aranın ardından Belediye Meclisinin 2'nci dönem 68'inci birleşiminde bir araya gelen Meclis üyelerine önceki yıllarda olduğu gibi Çankayalıların ihtiyaçları ve mutluluğu için hizmet edecek çalışmalar içerisinde olacaklarını belirten Belediye Başkanı Taşdelen, bir daha böylesine bir dönem yaşamaması temennisinde bulundu.

Mecliste üyeler kapalı oylama usulü ile gerçekleştirilen seçimde yeni encümen üyelerini seçti. Meclis üyelerinden 43'ünün oy kullandığı encümen üyeliği seçiminde Gülüzar Üzgün, Cefa Sefa ve Mustafa Kemal Kömürcü encümen üyeliği görevine geldi. Toplantıda ayrıca İhtisas Komisyonları üyeleri de seçildi.