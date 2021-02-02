İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çankaya Belediye Meclisinden ahde vefa Ali Sami Ersever'in adı Çankaya'da yaşatılacak

Çankaya Belediye Meclisi, geçen ay yaşamını yitiren Zabıta Müdürlüğü Üst Sorumlusu Ali Sami Ersever’in adının görev yaptığı merkeze verilmesini kararlaştırdı.

Çankaya Belediye Meclisi, geçen ay yaşamını yitiren Zabıta Müdürlüğü Üst Sorumlusu Ali Sami Ersever'in adının görev yaptığı merkeze verilmesini kararlaştırdı.


Halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı verdiği mücadelenin yanı sıra öğretici ve dayanışmacı yanıyla esnaf ve belediye camiasında herkesin gönlünü kazanan Ali Sami Ersever'in adı Çankaya Belediyesi Başkanlık Binasında yer alan Kızılay Merkez Zabıta Amirliği'nde yaşatılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.